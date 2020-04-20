Лечение возобновили: стало известно о состоянии онкобольной Анастасии Заворотнюк

Ранее актрису перестали лечить из-за ослабленного организма

Анастасия Заворотнюк возобновила активное лечение в клинике. Актриса регулярно проходит курс химиотерапии в одной из больниц Москвы, что ранее было невозможным из-за ослабленного организма знаменитости.

Напомним, что вместе с Заворотнюк в больнице находится ее супруг Петр Чернышев. Он проводит со звездой почти все свободное время и практически не уезжает из медицинского центра.

Анастасия Заворотнюк Фото: popcornnews.ru

Так, Анастасия Заворотнюк возобновила курс химиотерапии после перерыва в лечении в одной из московских клиник. Врачи сообщают, что ее состояние улучшается, пишет Telegram-канала Mash. Согласно новым данным, Заворотнюк регулярно возят в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам.

Тем временем Telegram-канал "НеМалахов" сообщает, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" сейчас находится у себя дома и больницу не посещает.

"Прекрасная няня" соблюдает самоизоляцию с семьей из-за пандемии коронавируса. Актриса прошла несколько курсов химиотерапии, сейчас она восстанавливается. Никто и никуда ее не возит. Дома и стены помогают", – говорится в сообщении в сети.

Почему Анастасия Заворотнюк никогда не была в коме, смотрите в сюжете:

Напомним, что в начале этого месяца Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь. Она лично ответила в Instagram на сообщение жены российского певца Стаса Михайлова – Инны, которая поздравила актрису с днем рождения.

Мы также рассказывали, что Анастасию Заворотнюк обвиняют во лжи из-за ее болезни.

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