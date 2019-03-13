Леди Гага: "Да, я беременна"

Певица ввела в заблуждение поклонников новым твитом

Леди Гага прокомментировала слухи о беременности Фото: instagram.com/ladygaga/

После выхода фильма "Звезда родилась" появились слухи о романе исполнителей главных ролей – Леди Гаги и Брэдли Купера. Певица и актриса Леди Гага объяснила, что они действительно хотели, чтобы люди увидели любовь, однако к реальной жизни она не имеет никакого отношения.

А на днях в сети начали обсуждать еще одну новость - якобы Леди Гага беременна от Брэдли Купера, который, к слову, состоит в отношениях с супермоделью Ириной Шейк. Подруга певицы сообщила, что Леди Гага пребывает на втором месяце беременности от Купера и именно по этой причине рассталась с возлюбленным Кристианом Карино.

Леди Гага и Брэдли Купер Фото: YouTube

На своей странице в Twitter Леди Гага решила расставить все точки над "і", однако многие подписчики неправильно растолковали слова артистки.

"Ходят слухи, что я беременна? Да, я беременна #LG6", – написала певица.

На самом деле LG6 – это шестой студийный альбом Леди Гаги, над которым она сейчас упорно работает. Так, информация о реальной беременности Леди Гаги – всего лишь очередные слухи.

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Ранее мы писали, что Леди Гага сделала новую татуировку в честь фильма "Звезда родилась".

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