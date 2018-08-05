Леди Гага извинилась перед семьей Zombie Boy за то, что назвала причиной его смерти самоубийство

Певица обратилась к родственникам погибшего в Twitter

Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga

На днях стало известно о смерти Zombie Boy, известного модели из Канады.

В своем Twitter-аккаунте Леди Гага написала о том, что причиной смерти Рика Дженеста (настоящее имя Зомби Боя) было самоубийство. В заметке Гага также призвала всех беречь себя от мыслей о самоубийстве и "чуть что, обращаться к семье, друзьям за поддержкой".

Позже стало известно о том, что семья Дженеста настаивала на том, что его смерть – это несчастный случай. Певице пришлось извиниться за то, что она "слишком рано" и "без доказательств" написала о его самоубийстве.

"Со всем уважением к семье Рика, я приношу свои извинения за то, что слишком рано сделала выводы, без свидетелей и каких-либо доказательств по поводу причины его смерти. Я никоим образом не хотела сделать неправильный вывод. Я глубоко сочувствую его семье и друзьям". – написала Леди Гага.

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Напомним, в сети обсуждают возможную "предсмертную записку" Zombie Boy.

Рик Дженест был не только моделью, но и актером. Мы сделали подборку его ролей в кино.