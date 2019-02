Леди Гага, Карди Би и Дрейк: объявлен полный список номинантов на "Грэмми 2019"

Лидером по числу номинаций стал американский хип-хоп исполнитель Кендрик Ламар

Леди Гага. Фото: Getty

Уже стали известный все номинанты на престижную музыкальную премию "Грэмми 2019", которая состоится 10 февраля 2019 года.

Лидером по числу номинаций стал Кендрик Ламар американский хип-хоп исполнитель – у артиста их восемь, включая номинации на лучшие альбом, запись и песню года. В семи категориях представлен канадский рэпер Дрейк. По пять номинаций у хип-хоп певицы Карди Би, поп-певицы Леди Гаги, а также у Чайлдиша Гамбино.

Канье Уэст представлен в одной номинации – "Продюсер года". Альбом американской певицы Тейлор Свифт "Reputation" поборется за звание лучшей поп-пластинки.

Кроме этого, в других номинациях представлены:

"Запись года":

I Like It — Карди Би, Bad Bunny & J Balvin

The Joke — Бренди Карлайл

This Is America — Чайлдиш Гамбино

Godʼs Plan — Дрейк

Shallow — Леди Гага, Брэдли Купер

All The Stars — Кендрик Ламар, SZA

Rockstar — Post Malone, 21 Savage

The Middle — Zedd, Maren Morri, Grey

"Альбом года":

Invasion Of Privacy — Карди Би

By The Way, I Forgive You — Бренди Карлайл

Scorpion — Дрейк

H.E.R. — H.E.R.

Beerbongs & Bentleys— Post Malone

Dirty Computer — Жанель Монэ

Golden Hour — Кейси Масгрейвс

Black Panter — Кендрик Ламар

"Песня года":

All The Stars — Кендрик Ламар, SZA

Booʼd Up — Ларранс Допсон, Джоель Джеймс, Элла Маи и Дижон МакФарлейн

Godʼs Plan — Дрейк

In My Blood — Шон Мендес

The Joke — Бренди Карлайл

The Middle — Zedd, Maren Morri, Grey

Shallow — Леди Гага, Брэдли Купер

This Is America — Чайлдиш Гамбино

"Лучший новый артист":

Chloe x Halle

Люк Комбс

Грета ван Флит

H.E.R.

Дуа Липа

Марго Прайс

Бебе Рекса

Джорджа Смит

Напомним, триумфатором премии в этом году стал Бруно Марс, забравший награды сразу в трех главных номинациях — "Запись года", "Песня года" и "Альбом года".

