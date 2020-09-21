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Леди Гага о проблемах с психикой из-за славы: "Думала о самоубийстве каждый день"

Сегодня, 11:17

Певица также призналась, что песни из ее нового альбома – о темной стороне ее жизни

Знаменитая американская певица Леди Гага рассказала о влиянии славы на ее жизнь и борьбе с психологическими проблемами и мыслями о самоубийстве, сообщает The Mirror со ссылкой на интервью Гаги для CBS Sunday Morning.

34-летняя поп-звезда призналась, что ей понадобилось много времени, чтобы снова "найти себя" после того, как она обнаружила, что ее альтер-эго уводит ее все дальше от прежнего "я" – Стефани Джерманотта (настоящее имя Леди Гаги).

"Мой самый большой враг – "Леди Гага", вот о чем я думала. Мой самый большой враг – она. Ты не можешь просто пойти в продуктовый магазин, не можешь поужинать с семьей – обязательно кто-то подойдет к вашему столику. Все всегда из-за Леди Гаги", – говорит певица.

Рассказывая про свой новый альбом Chromatica, Леди Гага призналась, что все песни в нем – о темных сторонах ее жизни, в том числе, проблемах с психическим здоровьем.

Леди Гага
Леди Гага
Фото: Getty Images

"В этом альбоме нет ни одной неправдивой песни, ни одной", – говорит артистка.

Гага призналась, что песня "911" – это отсылка к лекарствам, которые ей приходилось пить во время приступов паники.

"Я ненавидела быть знаменитой, я ненавидела быть звездой, я чувствовала себя истощенной, изможденной", – вспоминает Леди Гага.

Артистка также заявила, что раньше у нее каждый день были мысли о самоубийстве.

"Я действительно не понимала, почему я должна жить, кроме как ради моей семьи", – поделилась Гага.

Напомним, Леди Гага снялась в футуристических образах для Billboard. Ранее мы показали эпатажные наряды Леди Гаги на MTC VMA.

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Леди Гага
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