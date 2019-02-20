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Леди Гага рассталась со своим женихом – это официально

Информацию подтвердил представитель певицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:10
Кристиан Карино и Леди Гага
Кристиан Карино и Леди Гага
Фото: Getty Images

Знаменитая 32-летняя певица Леди Гага и ее 49-летний жених Кристиан Карино больше не вместе. Об этом изданию People официально сообщил представитель артистки. 

"Просто ничего не вышло. Отношения иногда заканчиваются", – рассказывает представитель, добавляя, что пара рассталась "достаточно давно" и "без драмы".

Неладное публика заподозрила еще тогда, когда Гага пришла на вручение премии "Грэмми 2019" без кольца. Тогда моментально поползи слухи о расставании певицы с женихом. Гага также не поблагодарила Карино в ее торжественной речи на "Грэмми" после того, как она с песней Shallow выиграла в номинации "Лучшее поп-исполнение в дуэте" (песню Леди Гага исполнила в фильме "Звезда родилась" в дуэте с актером Брэдли Купером).

Getty Images

В День святого Валентина вместо того, чтобы делиться фотографиями со своим женихом, звезда показала новое тату, сделанное в честь фильма, в котором она снялась – "Звезда родилась".

instagram.com/ladygaga

Отметим, о романе Гаги и Карино стало известно в феврале 2017 года, когда их заметили вдвоем на концерте. Пара объявила о помолвке в октябре 2018 года. До этого Гага встречалась с американским актером и моделью Тейлором Кинни и также собиралась за него замуж. Помолвка пары состоялась в 2015 году на 14 февраля. До этого они встречались четыре года. В июле 2016 года Гага заявила о том, что они с Тейлором расстались.

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Источник: Сегодня
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