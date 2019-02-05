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Леди Гага, Рами Малек, Брэдли Купер и другие звезды на традиционном ланче "Оскар 2019"

Уже стало доброй традиций проводить ланч - репетицию самой премии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:16
Леди Гага на традиционном ланче "Оскар"
Леди Гага на традиционном ланче "Оскар"
Фото: Getty Images

В Лос-Анджелесе минувшим вечером в преддверии главной кинопремии года "Оскар" в отеле "Беверли Хилтон" собрались все номинанты, оглашенные ранее.

Естественно, ланч превратился в очередную репетицию церемонии, а звезды смогли покрасоваться в своих новых праздничных нарядах. Среди гостей, впрочем, как среди фаворитов премии, оказались Рэйчел Вайс, Эми Адамс, Рами Малек, Лора Дерн.

Однако, стоит отметить, что тщательнее всех подготовилась Леди Гага, которая появилась перед объективами фотографов в белоснежном платье Louis Vuitton. Она блистала перед камерами, мило беседовала с актером Брэдли Купером и улыбалась.

Ланч "Оскар"
Фото: Getty Images
Ланч "Оскар"
Ланч "Оскар"
Ланч "Оскар"
Ланч "Оскар"
Ланч "Оскар"
Ланч "Оскар"
Ланч "Оскар"
Ланч "Оскар"
Ланч "Оскар"
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Напомним, 91-я церемония награждения лауреатов премии "Оскар" пройдет 24 февраля традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени. Стоит отметить, что телеканал "Украина" приобрел эксклюзивные права на прямую трансляцию 91-й церемонии вручения самой престижной кинопремии "Оскар". Трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина".

Кроме того, съемочная группа "Сегодня" – единственная из украинских СМИ будет находится на месте события и пристально следить за подготовкой к мероприятию, а также готовить эксклюзивные материалы с красной дорожки и самой церемонии. Все детали скоро в эфире "Сегодня" на телеканале "Украина", а также на сайте "Сегодня".

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Источник: Сегодня
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