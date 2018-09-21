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Леди Гага рассказала о страшном событии в ее жизни

Певица дала откровенное интервью Vogue и украсила его обложку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:26
Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga
Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga

32-летняя американская поп-звезда Леди Гага, которая редко дает интервью зарубежным СМИ и остается не до конца "прочитанной книгой", рассказала о себе то, чем не делилась долгие годы. Ужасный факт из биографии Гага раскрыла в интервью Vogue и снялась для обложки журнала. Звезда решила поделиться своей историей публично, чтобы облегчить личную боль. 

Известно, что Гагу в 19-летнем возрасте изнасиловал музыкальный продюсер, имя которого певица не называет. "С моими проблемами психического здоровья я чувствовала, что лгала миру, потому что мне было так больно, но никто не знал об этом", – признается певица.

"Никто больше не знал. Я пыталась стереть это из своего мозга. И когда это наконец-то вышло у меня из головы, оно стало похожим на большое, уродливое чудовище. И ты должен столкнуться с этим монстром, чтобы исцелить себя", – говорит Гага.

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Леди Гага
Фото: instagram.com/ladygaga

"Меня так раздражают люди, которые не верят, что фибромиалгия – это реальный диагноз", – сказала звезда в интервью Vogue. "Для меня, и я думаю, что для многих других это действительно циклон тревоги, депрессии, ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство. – Ред.), травмы и панические атаки, все это изнуряет нервную систему", – объяснила Леди Гага.

Ранее Леди Гага продемонстрировала стильный ретро-образ на кинофестивале.

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Источник: "Сегодня"
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