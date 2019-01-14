Леди Гага, Рики Мартин и другие звезды на Critics’ Choice Awards 2019

Премия прошла в Санта-Монике

Гленн Клоуз и Леди Гага. Фото: AFP

Вслед за кинопремией "Золотой глобус 2019", прошедшей неделю назад, минувшей ночью в Санта-Монике прошла 24-я церемония вручения премии Critics’ Choice Awards.

Представители ассоциаций Broadcast Film Critics и Broadcast Television Journalists определили лучшие кинокартины года и звезд. Среди номинантов на премию Critics' Choice Awards оказались популярные актеры и фильмы, которые завоевали внимание критиков в 2018 году. Уже стал известен полный список победителей Critics’ Choice Awards 2019.

Не менее яркими стали и образы знаменитостей. На ковровой дорожке появились такие голливудские звезды, как Леди Гага, Глен Коулз, Элизабет Олсен, Рами Малек, Рики Мартин, Сандра О, Николь Кидман, Крисси Тейген и Джон Ледженд и другие.

Элизабет Олсен Рики Мартин Рики Мартин Сандра О Леди Гага Леди Гага и Гленн Клоуз Леди Гага и Гленн Клоуз Леди Гага Рами Малек Нина Добрев Нина Добрев Николь Кидман Джулия Робертс Крисси Тейген и Джон Леджен 1/14

Кроме всех вышеперечисленных знаменитостей, на премии блистала знаменитая голливудская актриса Джулия Робертс. На актрисе в этот вечер были строгие белые брюки со стрелками и черный удлиненный жакет с длинным шлейфом, расшитым изнутри золотым узором.