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Леди Гага, Рики Мартин и другие звезды на Critics’ Choice Awards 2019

Премия прошла в Санта-Монике

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Гленн Клоуз и Леди Гага. Фото: AFP
Гленн Клоуз и Леди Гага. Фото: AFP

Вслед за кинопремией "Золотой глобус 2019", прошедшей неделю назад, минувшей ночью в Санта-Монике прошла 24-я церемония вручения премии Critics’ Choice Awards. 

Представители ассоциаций Broadcast Film Critics и Broadcast Television Journalists определили лучшие кинокартины года и звезд. Среди номинантов на премию Critics' Choice Awards оказались популярные актеры и фильмы, которые завоевали внимание критиков в 2018 году. Уже стал известен полный список победителей Critics’ Choice Awards 2019.

Не менее яркими стали и образы знаменитостей. На ковровой дорожке появились такие голливудские звезды, как Леди Гага, Глен Коулз, Элизабет Олсен, Рами Малек, Рики Мартин, Сандра О, Николь Кидман, Крисси Тейген и Джон Ледженд и другие.

Элизабет Олсен
Рики Мартин
Рики Мартин
Сандра О
Леди Гага
Леди Гага и Гленн Клоуз
Леди Гага и Гленн Клоуз
Леди Гага
Рами Малек
Нина Добрев
Нина Добрев
Николь Кидман
Джулия Робертс
Крисси Тейген и Джон Леджен
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Кроме всех вышеперечисленных знаменитостей, на премии блистала знаменитая голливудская актриса Джулия РобертсНа актрисе в этот вечер были строгие белые брюки со стрелками и черный удлиненный жакет с длинным шлейфом, расшитым изнутри золотым узором.

леди гага рики мартин Крисси Тейген Critic`s Choice Awards
Источник: "Сегодня"
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