Леди Гага шокировала поклонников "демонической" фотосессией

Певица нередко удивляет публику неординарными образами

Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga

Знаменитая американская певица Леди Гага всегда любила эпатировать публику. Наряды звезды, в которых она появлялась на красной дорожке всегда вызывали волну обсуждения, а иногда и критики. Платье из мяса, футуристические костюмы, невероятные каблуки – неотъемлемая часть образа певицы.

Леди Гага Фото: instagram.com/ladygaga

На этот раз Леди Гага опубликовала в своем Instagram-аккаунте несколько фото, которые были искажены с помощью ретуши.

Леди Гага Фото: instagram.com/ladygaga

На снимках звезда позирует с гипертрофированным конечностями. Такой образ напугал многих поклонников: "Выглядит пугающе и демонически", "Это мне нравится, но одновременно и пугает", "Ужасающе", "Я испугался", "Как из фильма ужасов", – написали подписчики Гаги.

Леди Гага Фото: instagram.com/ladygaga

Напомним, Леди Гага и Брэдли Купер снялись для обложки журнала в образе влюбленных.

Ранее Леди Гага принесла извинения семье умершего Zombie Boy.