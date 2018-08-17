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Леди Гага шокировала поклонников "демонической" фотосессией

Певица нередко удивляет публику неординарными образами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:53
Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga
Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga

Знаменитая американская певица Леди Гага всегда любила эпатировать публику. Наряды звезды, в которых она появлялась на красной дорожке всегда вызывали волну обсуждения, а иногда и критики. Платье из мяса, футуристические костюмы, невероятные каблуки – неотъемлемая часть образа певицы.

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Леди Гага
Фото: instagram.com/ladygaga

На этот раз Леди Гага опубликовала в своем Instagram-аккаунте несколько фото, которые были искажены с помощью ретуши.

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Леди Гага
Фото: instagram.com/ladygaga

На снимках звезда позирует с гипертрофированным конечностями. Такой образ напугал многих поклонников: "Выглядит пугающе и демонически", "Это мне нравится, но одновременно и пугает", "Ужасающе", "Я испугался", "Как из фильма ужасов", – написали подписчики Гаги.

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Леди Гага
Фото: instagram.com/ladygaga
 

Напомним, Леди Гага и Брэдли Купер снялись для обложки журнала в образе влюбленных.

Ранее Леди Гага принесла извинения семье умершего Zombie Boy.

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певица фотосессия Леди Гага
Источник: "Сегодня"
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