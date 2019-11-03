Леди Гага согласилась на роль убийцы в новом фильме Ридли Скотта

Криминальная драма расскажет о судьбе Маурицио Гуччи

Леди Гага сыграет в фильме Риддли Скотта Фото: instagram.com/ladygaga/

Леди Гага продолжает уверенно покорять мир кино. После успеха картины "Звезда родилась", певица решилась поучаствовать в проекте, повествующем историю модной династии Gucci. Об этом сообщает Variety.

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Создатель фильмов "Чужой" и "Прометей" американский режиссер Ридли Скотт снимет фильм об убийстве внука основателя компании Gucci – Маурицио Гуччи. На главную роль утверждена эпатажная Леди Гага.

Певица исполнит роль Патриции Реджани – бывшей жены Маурицио Гуччи. После того как супруг бросил ее, Патриция организовала убийство экса – Маурицио Гуччи застрелили на ступенях его офиса в Италии в 1995 году.

Патриция Реджани, получившая прозвище Черная Вдова, была признана виновной в смерти ее бывшего мужа. Она отсидела 18 лет в тюрьме, а в 2016 году была освобождена за примерное поведение.

Фильм с участием Леди Гаги будет основан на книге Сары Гэй Форден "Дом Гуччи: сенсационная история убийств, безумия, гламура и жадности". Дата выхода картины пока не сообщается.

Напомним, что Леди Гага была номинирована на "Оскар" как лучшая актриса за фильм Брэдли Купера "Звезда родилась".

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