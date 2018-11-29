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Леди Гага в алом платье снялась в страстном образе для глянца

Певица также рассказала о своей роли в "Звезда родилась"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:31
Леди Гага. Фото: instagram.com/hollywoodreporter
Леди Гага. Фото: instagram.com/hollywoodreporter

Знаменитая американская певица Леди Гага стала героиней тематической фотосессии известного издания Hollywood Reporter. На фото артистка запечатлена в алом платье с оголенными плечами и крупными рукавами.

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Леди Гага
Фото: instagram.com/hollywoodreporter

В таком же образе Гага украсила обложку издания в компании американской актрисы Гленн Клоуз, британской актрисы Рейчел Вайс, американской актрисы и режиссера Реджины Кинг, а также актрисы и комедиантки Кэтрин Хан.

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Фото: https://www.instagram.com/p/BqvIu4cFqPZ/

Hollywood Reporter традиционно устраивает круглый стол в конце года. Темой дискуссии в этом году года стало то, как изменился Голливуд, а также – отношение к женщинам в контексте темы харрасмента и насилия. Актрисы рассказали о своих героинях, которые они воплотили на экране.

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Леди Гага
Фото: https://www.instagram.com/p/BqvIu4cFqPZ/

Что касается Леди Гаги, то она рассказала о своей роли в фильме "Звезда родилась" с Брэдли Купером. Певица призналась, что роль на нее произвела мощное эмоциональное воздействие, она "до сих пор восстанавливается после роли".

Напомним, Леди Гага, ранее появившаяся на презентации фильма "Звезда родилась" в эффектном ретро-платье от Giorgio Armani, пошитом из черного бархата, стала гостьей очередного киношного мероприятия.

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Источник: "Сегодня"
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