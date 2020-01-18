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Леди Гага впервые станет мамой – СМИ

Певица заинтересовалась суррогатным материнством

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:37
Леди Гага
Леди Гага
Фото: Getty Images

Леди Гага, которая раскрыла подробности изнасилования в 19 лет, готова стать мамой. 33-летняя актриса и певица рассматривает суррогатное материнство и усыновление, как способы создать семью.

Смотрите в сюжете, почему Леди Гага отменила собственный концерт:

После того, как Леди Гага вместе с фанатом упала со сцены на одном из своих концертов, артистка переосмыслила свою жизнь и поняла, что не готова до старости ждать свою любовь и хочет уже сейчас создать семью. Об этом изданию Radar Online рассказал инсайдер.

"Она была очень эмоциональна во время рентгена после падения со сцены. И вдруг осознала, что у нее есть все, что она хочет в этом мире, но у нее нет никого, кому Гага могла бы оставить свое наследие. А ведь она из крепкой семьи, и она всегда этого хотела", – сообщил источник из близкого окружения певицы.

Отмечается, что из-за тяжелого неврологического заболевания, которым страдала Леди Гага, артистка вынуждена отказаться от традиционного зачатия. Таким образом, у звезды есть два варианта стать мамой: обратиться к услугам суррогатной матери или усыновить ребенка.

Напомним, что в 2015 году Леди Гага приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного, 33-летнего актера Тейлора Кинни, с которым она познакомилась в 2011 году на съемках клипа "You and I". Пара собиралась сыграть свадьбу, но уже в 2016 году возлюбленные рассталась.

В феврале 2017 года стало известно об отношениях Леди Гаги с ее агентом Кристианом Карино, но вскоре они также расстались. Знаменитости приписывали и роман с коллегой по фильму "Звезда родилась" Брэдли Купером, но эта информация так и не получила подтверждение.

Недавно Леди Гагу заметили за поцелуями с незнакомцем.

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