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Леди Гага закрылась дома и посоветовала фанатам поступить так же

Певица считает, что карантин — это лучшая профилактика во время эпидемии

Инна Петрова
Сегодня, 21:40

Леди Гага, которая недавно выпустила свой первый за три года клип Stupid Love, изолировалась от окружающего мира. Знаменитость закрылась дома и посоветовала своим фанам поступить так же.

Ранее Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон признались, что заболели коронавирусом, а супермодель Хайди Клум пожаловалась на плохое самочувствие. Леди Гага же решила не дожидаться, пока вирус доберется до нее, и отправилась на карантин. Об этом исполнительница рассказала фолловерам в Инстаграм.

Леди Гага
Леди Гага
Фото: instagram.com/ladygaga/

В социальной сети Леди Гага написала, что приняла решение самоизолироваться после разговора с некоторыми врачами и учеными.

"Самое полезное, что мы можем сделать – это устроить самокарантин, а не тусоваться с людьми старше 65 лет и большими компаниями", – заявила она, добавив, что хотела бы встретиться со своими родителями и бабушками, но считает, что в настоящее время не стоит делать этого для их и собственной безопасности.

INSTAGRAM

Время на карантине Леди Гага проводит со своими собаками. А вы можете потратить время на сериалы, о которых мы рассказывали в подборке "Что посмотреть на карантине".

Смотрите, как в сети шутят о коронавирусе:

Ранее сайт Сегодня.Lifestyle также писал, как знаменитости защищают себя от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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