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Леди Гага запустила собственный бьюти-бренд

Косметика известной певицы будет выпускаться под именем Hause Laboratories

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:01
Леди Гага запустила собственный бьюти-бренд
Леди Гага запустила собственный бьюти-бренд
Фото: AFP

Американская певица и актриса Леди Гага, которую заподозрили в романе с Брэдли Купером, запускает собственный бренд косметики Hause Laboratories. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

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В социальной сети Lady Gaga опубликовала большое послание к своим поклонникам, в котором призналась, что именно косметика помогла ей полюбить себя.

"Когда я была моложе, то никогда не чувствовала себя красивой. Я пыталась открыть свою внутреннюю и внешнюю красоту, и обнаружила силу макияжа", – поделилась звезда.

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Знаменитость добавила, что в детстве она любила наблюдать за тем, как красится ее мама, и именно тогда осознала силу макияжа. Вдохновившись этим будущая звезда придумала Леди Гагу.

"Я помню, как мама каждое утро наносила макияж, подчеркивая свою силу, показывая своё храброе лицо. Затем я начала экспериментировать с косметикой, чтобы воплотить в жизнь мои мечты о том, чтобы стать такой же сильной, как моя мама. Именно тогда я придумала Леди Гагу. Я нашла супергероя внутри себя, просто посмотрев в зеркало и увидев ту, кем всегда хотела быть. Иногда красота не приходит естественным образом изнутри. Но я так благодарна макияжу за то, что он вдохновил меня и сделал храброй, хотя я не знала, что могу быть такой", – написала Леди Гага.

Известно, что свою косметическую продукцию Гага намерена продавать по демократичным ценам. Оформить предзаказ можно на официальном сайте Hause Laboratories с 15 июля. В продажу косметика от Леди Гага поступит в сентябре.

Недавно мы также писали о том, что Леди Гага удивила жителей Нью-Йорка сексуальным нарядом.

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