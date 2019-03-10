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Леди Гага ждет ребенка от Брэдли Купера – СМИ

Гага якобы находится на раннем сроке – около двух месяцев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:09

Американская певица Леди Гага беременна от актера Брэдли Купера, сообщает The Star со ссылкой на подругу артистки.

Отмечается, что Гага находится на раннем сроке – около двух месяцев. По словам источника издания, именно эта беременность и послужила причиной разрыва помолвки певицы и агента по поиску работы в сфере развлечений Кристиана Карино.

О реакции гражданской жены Купера Ирины Шейк пока ничего неизвестно.

Напомним, Леди Гага сыграла с Купером влюбленную пару в фильме Звезда родилась. После выхода ленты на экраны в СМИ появились слухи о романе между актерами. Подогрели слухи звезды своим поведением на афтепати Оскара 2019.

Напомним, что песня "Shallow" Леди Гаги из фильма "Рождение звезды" получила "Оскар" за лучшую песню к фильму. 

Также знаменитая голливудская певица и актриса Леди Гага, которая недавно очаровала публику своим вечерним образом на красной дорожке "Оскара 2019", украсила обложку V Magazine. 

Отметим, что съемочная группа "Сегодня" следила за подготовкой к "Оскару", а также была на красной дорожке и самой церемонии.

Смотрите видео о том, как прошла церемония награждения "Оскар 2019":

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