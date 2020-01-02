Леди Гагу заметили за поцелуями с незнакомцем: видео

Певица встретила Новый год с таинственным мужчиной

Леди Гага Фото: instagram.com/ladygaga/

Голливудская актриса и певица Леди Гага, которую в 19 лет изнасиловали, была замечена за поцелуями с таинственным незнакомцем во время празднования Нового года в ресторане NoMad в Лас-Вегасе.

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Очевидцам удалось запечатлеть интересный момент в новогоднюю ночь. Во время вечеринки, когда часы пробили двенадцать, Леди Гага встала из-за стола и начала целовать своего спутника. Под утро они вместе покинули заведение, отправившись в сторону автомобиля певицы.

Кем является таинственный незнакомец, неизвестно. Источники утверждают, что мужчину зовут Майкл. На своей странице в Twitter колумнист Las Vegas Review-Journal опубликовал видео с празднования Нового года, на котором Гага была замечена за поцелуями.

"Бородатого брюнета зовут Майкл", – написал колумнист Las Vegas Review-Journal.

Напомним, недавно Леди Гага довольно необычно прокомментировала свое расставание с женихом. Также ранее популярную певицу обвинили в плагиате хита Shallow.

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