Легендарная Орнелла Мути получила полгода тюрьмы из-за ужина с Путиным

Актриса участвовала в благотворительном ужине, где был президент РФ

Итальянской актрисе Орнелле Мути, которая побывала в Киеве со спектаклем, вынесли приговор, согласно которому она получила полгода тюремного срока и штраф. Об этом пишет Gossip Fanpage.

Сообщается, что знаменитость не явилась на спектакль в городе Порденоне, предоставив фальшивую справку. Вместо спектакля она поужинала с Владимиром Путиным.

Ужин являлся благотворительным и проходил в 2010 году в Санкт-Петербурге. На тот момент Путин занимал пост премьер-министра. Иск против актрисы был подан администрацией театра Верди, где она должна была выступать. Сама Мути заявляла, что заболела ларингофарингитом, и работать не могла. В то же время на благотворительном ужине ей не нежно было говорить.

Напомним, ранее сообщалось, что Орнелла Мути переехала жить в Москву. Якобы актриса влюбилась в российского олигарха, имя которого пока не разглашается. Указывается, что 61-летняя звезда уже купила квартиру в центре российской столицы.

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