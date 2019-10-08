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Легендарное знакомство: как Элтон Джон стал лучшим другом для принцессы Дианы

Будущие друзья познакомились в далеком 1981 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:32
Элтон Джон
Элтон Джон
Фото: Getty Images

Культовый британский музыкант Элтон Джон, который едва не умер от перенесенной операции, выпустит автобиографическую книгу под названием "Я, Элтон Джон". Чтобы подогреть у поклонников интерес, артист публикует свои мемуары частями. И на этот раз он поделился историей знакомства с одной из самых легендарных личностей эпохи – принцессой Дианой.

О первом сексуальном опыте Элтона Джона смотрите в сюжете:

Отрывок книги, где знаменитость описывает отношения с членами королевской семьи, опубликовало издание The Daily Mail. За неделю до выпуска мемуаров такой анонс сильно подогрел ожидания поклонников литературной новинки. Знакомство с принцессой Дианой состоялось в 1981 году, когда Элтон Джон выступал на праздновании 21 дня рождения принца Эндрю в Виндзорском замке. Почти сразу после первой беседы с принцессой Дианой, она стала ему близкой подругой. В своих мемуарах певец отметил, что леди Ди, несмотря на свой высокий статус, была очень простым и открытым человеком.

Элтон Джон и принцесса Диана
Элтон Джон и принцесса Диана
Фото: instagram.com/eltonjohn

"Эту черту унаследовали ее дети, а принц Гарри особенно... Его, как и его мать, не интересуют формальности или величие,
– утверждает певец.

Также Элтон Джон, который известен, как звезда с нетрадиционной ориентацией, отметил, что мужчины, которым нравились женщины, теряли голову в ее присутствии. По словам звезды, она была олицетворением элегантности, от нее веяло всегда душевностью и весельем.

Напомним, что ранее Элтон Джон был удостоен главной награды Франции.

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шоу-бизнес Элтон Джон музыкант принцесса Диана дружба
Источник: The Daily Mail
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