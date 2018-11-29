Легендарного Люка Бессона еще пять женщин обвинили в секс-домогательствах

Одна из жертв заявила, что ее силой заставили вступить в интимную связь с режиссером

Люк Бессон. Фото: Getty

Вслед за молодой актрисой, которая заявила, что Люк Бессон ее изнасиловал, еще пять женщин обвинили знаменитого французского режиссера в сексуальных домогательствах. Так, бывшая помощница Бессона рассказала, что ее "шантажировали" и "принудили" вступить в интимную связь с режиссером.

Ассистентка, которая пожелала остаться анонимной, поделилась, что у нее было три интимные встречи с Бессоном. Помимо этого, утверждает женщина, режиссер ее домогался на рабочем месте. В качестве доказательства приставаний Бессона, жертва предоставила записку от режиссера, в которой он приказывает ассистентке принять ванну и называет ее "принцессой", пишет The Hollywood Reporter.

В свою очередь театральный продюсер Карин Исамберт поделилась, что Бессон приставал к ней в 1995 году. Тогда, утверждает женщина, режиссер изнасиловал ее в гостиничном номере.

Еще две студентки школы Бессона обвинили режиссера в домогательствах и неприемлемом поведении. Сообщается, что как и печально известный киномагнат Харви Вайнштейн, часто организовывал встречи в отельных номерах.

Напомним, в мае этого года 27-летняя актриса Сэнд Ван Рой, снявшаяся в недавно вышедшем фильме Бессона "Валериан и город тысячи планет" заявила, что режиссер ее изнасиловал. Позже 49-летняя ассистент режиссера по подбору актеров заявила, что Бессон якобы требовал от нее "сексуальные услуги".