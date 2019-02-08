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Легендарные фото: звезды фильма "Свадьба лучшего друга" воссоединились в крутой фотосессии

Актеры снялись для Entertaiment Weekly

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:39
Звезды фильма "Свадьба лучшего друга" Фото: Entertaiment Weekly
Звезды фильма "Свадьба лучшего друга"
Фото: Entertaiment Weekly

Звезды романтической комедии "Свадьба моего лучшего друга" 1997 года Джулия Робертс, Камерон Диаз, Руперт Эверетт и Дермот Малруни снова собрались вместе. Актеры снялись для Entertaiment Weekly. Номер журнала посвящен именно жанру романтической комедии.

Звезды фильма "Свадьба лучшего друга" воссоединились в новой крутой фотосессии Entertainment Weekly
Звезды фильма "Свадьба лучшего друга" воссоединились в новой крутой фотосессии Entertainment Weekly
Звезды фильма "Свадьба лучшего друга" воссоединились в новой крутой фотосессии Entertainment Weekly
Звезды фильма "Свадьба лучшего друга" воссоединились в новой крутой фотосессии Entertainment Weekly
Звезды фильма "Свадьба лучшего друга" воссоединились в новой крутой фотосессии Entertainment Weekly
Звезды фильма "Свадьба лучшего друга" воссоединились в новой крутой фотосессии Entertainment Weekly
Звезды фильма "Свадьба лучшего друга" воссоединились в новой крутой фотосессии Entertainment Weekly
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Фильм "Свадьба моего лучшего друга" снимали в Чикаго в 1996 году, режиссером картины стал  Пи Джей Хоган. Как отмечает издание, это был возврат к жанру, благодаря которому Робертс стала звездой "Красотки" 1990-х. Главные роли в нем также получили новичок Камерон Диаз, которая в 1994-м дебютировала в "Маске", и Руперт Эверетт.

Картина повествует о ресторанном критике из Нью-Йорка Джулиане Портер (Джулия Робертс), которая приглашена на свадьбу своего лучшего друга в Чикаго, и отправляется туда, чтобы ее расстроить.

Дермот Малруни – тот самый "лучший друг", рассказал, что с тех пор много работал в Чикаго, и город любит этот фильм. А Руперт Эверетт, сыгравший роль приятеля Джулианы, пожаловался, что когда получил роль, в сценарии для него было буквально две строки, и поэтому он пришел работать  с плохим настроением,  однако  картина принесла перемены в его жизнь.

Актеры и режиссер также вспомнили о сцене двойного свидания в караоке-баре. Как объяснил  Пи Джей Хоган,  ее поставили как реальное караоке и сняли.

По завершении работы над картиной, после тестовых показов, пришлось переснять некоторые эпизоды, в частности, финал. Как пояснил режиссер, фокус-группа не хотела счастливого конца для главной героини в исполнении Джулии Робертс, они не простили ее. Интересно, что Джулия Робертс и ее экранный "лучший друг" Дермот Малруни являются друзьями в реальной жизни.

Напомним, американский журнал Vanity Fair в этом году показал юбилейную 25-ю обложку традиционного голливудского выпуска. В новой съемке участвовали главные актеры-новички, которые снялись в лучших фильмах этого года.

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Источник: Сегодня
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