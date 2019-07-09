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Легкость и романтика: как проходит медовый месяц Зои Кравиц

Актриса выглядит счастливой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Зои Кравиц с супругом
Зои Кравиц с супругом
Фото: Getty Images

Недавно стало известно, что звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц вышла замуж в Париже за актера Карла Глусмана. Интимное торжество состоялось во французском доме папы невесты – Ленни Кравица. 
Теперь же молодожены благополучно проводят медовый месяц в Италии, пишет E! News.

Узнайте интересные факты о сериале "Большая маленькая ложь", в котором сыграла Зои Кравиц:



По информации СМИ, сейчас Зои Кравиц со своим супругом путешествует по Европе и недавно приехала в итальянский город Позитано, где проводит романтические вечера в компании друзей. 

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Актриса выбрала для вечера с мужем легкое платье в горошек и белую мини-сумочку. Прическу невесты украсили косички в фирменном стиле мамы Лизы Бонет и бархатную резинку "как у отчима" Джейсона Момоа.

Скриншот из Instagram

Напомним, ранее Зои Кравиц появилась в золотом прозрачном бюстгальтере на афтепати "Оскара 2019" Vanity Fair. Прозрачный бюстгальтер – коллекционная вещь, созданная дизайнером Эльзой Перетти для ювелирного дома Tiffany & Co.

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Источник: Сегодня
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