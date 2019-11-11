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Леонардо Ди Каприо празднует 45-летие: как с возрастом менялся культовый голливудский актер

Предлагаем вспомнить, каким был актер в молодости

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:06
Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо
Фото: Getty Images

Популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который откровенно признался, за какую роль ему стыдно, сегодня, 11 ноября, празднует свой 45-й день рождения.

Смотрите, как Леонардо Ди Каприо борется за сохранение окружающей среды:

Дебют на экране Леонардо Ди Каприо произошел, когда он был совсем маленьким мальчиком. В 2,5 года Леонардо сыграл в эпизоде детского телешоу. После появления Леонардо Ди Каприо в картине "Ромео+Джульетта" молодой артист был признан новым секс-символом Голливуда. А популярность оскароносный актер получил благодаря роли Джека в легендарном фильме "Титаник". Тогда звезде было всего 23 года.

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Сейчас артисту уже 45 лет, но он продолжает блестяще исполнять роли в культовых фильмах, а его харизма только приобретает с возрастом новых сочных красок. Сегодня.Lifestyle предлагают посмотреть, как менялась внешность Леонардо Ди Каприо.

Леонардо Ди Каприо в юности
Фото: Getty Images
Голливудский актер в 2000 году
Фото: Getty Images
Леонардо Ди Каприо в возрасте 26-ти лет
Фото: Getty Images
32-летний киноактер
Фото: Getty Images
Кардинальная смена имиджа произошла в 2015 году
Фото: Getty Images
Леонардо Ди Каприо сейчас (2019 год)
Фото: Getty Images
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Также в честь дня рождения Сегодня.Lifestyle собрали ТОП-10 ролей знаменитого голливудского актера.

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