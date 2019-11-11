Леонардо Ди Каприо празднует 45-летие: как с возрастом менялся культовый голливудский актер
Предлагаем вспомнить, каким был актер в молодости
Популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который откровенно признался, за какую роль ему стыдно, сегодня, 11 ноября, празднует свой 45-й день рождения.
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Дебют на экране Леонардо Ди Каприо произошел, когда он был совсем маленьким мальчиком. В 2,5 года Леонардо сыграл в эпизоде детского телешоу. После появления Леонардо Ди Каприо в картине "Ромео+Джульетта" молодой артист был признан новым секс-символом Голливуда. А популярность оскароносный актер получил благодаря роли Джека в легендарном фильме "Титаник". Тогда звезде было всего 23 года.
Сейчас артисту уже 45 лет, но он продолжает блестяще исполнять роли в культовых фильмах, а его харизма только приобретает с возрастом новых сочных красок. Сегодня.Lifestyle предлагают посмотреть, как менялась внешность Леонардо Ди Каприо.
Также в честь дня рождения Сегодня.Lifestyle собрали ТОП-10 ролей знаменитого голливудского актера.
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