Леонардо Ди Каприо празднует 45-летие: как с возрастом менялся культовый голливудский актер

Предлагаем вспомнить, каким был актер в молодости

Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

Популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который откровенно признался, за какую роль ему стыдно, сегодня, 11 ноября, празднует свой 45-й день рождения.

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Дебют на экране Леонардо Ди Каприо произошел, когда он был совсем маленьким мальчиком. В 2,5 года Леонардо сыграл в эпизоде детского телешоу. После появления Леонардо Ди Каприо в картине "Ромео+Джульетта" молодой артист был признан новым секс-символом Голливуда. А популярность оскароносный актер получил благодаря роли Джека в легендарном фильме "Титаник". Тогда звезде было всего 23 года.

Сейчас артисту уже 45 лет, но он продолжает блестяще исполнять роли в культовых фильмах, а его харизма только приобретает с возрастом новых сочных красок. Сегодня.Lifestyle предлагают посмотреть, как менялась внешность Леонардо Ди Каприо.

Леонардо Ди Каприо в юности Фото: Getty Images Голливудский актер в 2000 году Фото: Getty Images Леонардо Ди Каприо в возрасте 26-ти лет Фото: Getty Images 32-летний киноактер Фото: Getty Images Кардинальная смена имиджа произошла в 2015 году Фото: Getty Images Леонардо Ди Каприо сейчас (2019 год) Фото: Getty Images 1/6

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