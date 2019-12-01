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Леонардо Ди Каприо обвинили в лесных пожарах в Амазонии

Президент Бразилии заявил, что актер финансировал организации, устраивающие поджоги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:57
Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо
Фото: Getty Images

Известного голливудского эко-активиста Леонардо Ди Каприо, который недавно отпраздновал 45-летие, обвинили в содействии поджогам лесов Амазонии. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что актер финансировал организации, устраивающие поджоги. Лео отреагировал на громкое заявление.

Смотрите, как Леонардо Ди Каприо борется за сохранение окружающей среды:

Президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что Леонардо Ди Каприо перечислял деньги на счета неправительственных организаций, которые устраивали поджоги, передает The Guardian. "Ди Каприо передал 500 тысяч долларов неприбыльным организациям и часть ушла тем, кто устраивал пожары. Послушай, Ди Каприо, ты помогаешь поджигать леса Амазонки", – сказал глава государства.

По словам актера, он не причастен к фондам, о которых говорит Жаир Болсонару. Ди Каприо опубликовал на своей странице в Instagram письмо, в котором прокомментировал скандал.

"Во времена кризиса Амазонии я поддерживаю людей Бразилии, которые работают, чтобы сохранить свою естественное и культурное наследие. Они замечательные, трогательные и скромные примеры того, как привлечение и страсть нужны для сохранения окружающей среды. Будущее этих незаменимых экосистем на кону, и я горд стоять рядом с их защитниками", – написал он.

INSTAGRAM

Напомним, что ранее Леонардо Ди Каприо встретился с юной Гретой Тумберг, и назвал активистку "Героем нашего времени".

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