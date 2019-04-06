Леонардо Ди Каприо поделился снимком украинского фотографа

Актер показал фото, сделанное в Исландии

Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который снимет сериал о первом серийном убийце Америки, опубликовал в своем Instagram фото, сделанное львовским фотографом Александром Ладанивским. Об этом сообщил сам Александр на своей странице в Facebook.

По словам фотографа, когда он увидел уведомление от актера, то и подумать не мог, что это настоящий Ди Каприо. Но увидев количество подписчиков и синий знак верификации, понял, что страница не фейковая.

На снимке, опубликованном голливудский актером, изображен тающий ледник в Исландии – самый большой в Европе. Как отметил фотограф, снимок был сделан для Discovery. В подписи говорится, что он тает очень быстро (до 100 метров в год), а это значит, что скоро он полностью исчезнет.

Напомним, Леонардо Ди Каприо много времени и средств тратит на спасение планеты, экологию и различные программы по сохранению природы. Стоит отметить, что особое место в его деятельности занимают динозавры, вымершие много миллионов лет назад. И Лео готов тратить миллионы долларов, чтобы стать обладателем костей одного из гигантских ящеров.

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