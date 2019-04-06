Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Леонардо Ди Каприо поделился снимком украинского фотографа

Актер показал фото, сделанное в Исландии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:10
Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо
Фото: Getty Images

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который снимет сериал о первом серийном убийце Америки, опубликовал в своем Instagram фото, сделанное львовским фотографом Александром Ладанивским. Об этом сообщил сам Александр на своей странице в Facebook.

По словам фотографа, когда он увидел уведомление от актера, то и подумать не мог, что это настоящий Ди Каприо. Но увидев количество подписчиков и синий знак верификации, понял, что страница не фейковая. 

На снимке, опубликованном голливудский актером, изображен тающий ледник в Исландии – самый большой в Европе. Как отметил фотограф, снимок был сделан для Discovery. В подписи говорится, что он тает очень быстро (до 100 метров в год), а это значит, что скоро он полностью исчезнет.

Напомним, Леонардо Ди Каприо много времени и средств тратит на спасение планеты, экологию и различные программы по сохранению природы. Стоит отметить, что особое место в его деятельности занимают динозавры, вымершие много миллионов лет назад. И Лео готов тратить миллионы долларов, чтобы стать обладателем костей одного из гигантских ящеров.

Смотрите видео о том, что Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон выдвинули претензию к России:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Уилл Смит станцевал в болливудском фильме Фотограф снял видео на камеру и уничтожил матрицу Фото украинца признали лучшим на международном конкурсе
актер фотограф Леонардо Ди Каприо
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом

Популярные статьи

Сегодня, 11:30Афиша

Как выглядят герои "Мстителей" в реальной жизни и в гриме – забавное сравнение

Вчера, 12:35Техно

Прототип ЗАЗ Ланос 2020 засветился на фото

Вчера, 12:34Шоу-бизнес

Известный украинский певец попал в серьезное ДТП: подробности

Вчера, 11:40Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам сопутствует удача, а Тельцам стоит разобраться с приоритетами

Вчера, 10:42Психология

Новолуние 5 апреля 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 08:56Fun

Семья выгребла мусор из машины и разбогатела

Вчера, 08:40Fun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

Вчера, 06:54Техно

Microsoft предрекает "смерть" компьютерам c Windows

4 апреляШоу-бизнес

ТОП-13 настоящих имен голливудских звезд

4 апреляFun

4 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

4 апреляFun

Учительницу математики уволили из-за "голого фото" в переписке

4 апреляШоу-бизнес

MARUV выступила на юбилее Иосифа Пригожина

4 апреляШоу-бизнес

Олег Винник прокомментировал слухи о своей ориентации

4 апреляТехно

Android 9.0 Pie оказалась худшей мобильной ОС

4 апреляFun

Молодая мать узнала о беременности во время родов

4 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцы могут смело браться за новое дело, а Близнецы дополнительно заработают

Новости партнеров

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»
Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»
Лариса Голубкина:
Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?
Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?
Гостюхин признался в двойном гражданстве
Гостюхин признался в двойном гражданстве
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)