Леонардо Ди Каприо пожертвовал 2 миллиона долларов на вымирающих горных горилл в Африке
Вид горных горилл в Конго оказался под угрозой вымирания
45-летний оскароносный актер Леонардо Ди Каприо продолжает использовать свое состояние во благо планете. В своем официальном Instagram-аккаунте знаменитый актер призвал своих фолловеров присоединиться к нему в поддержке заповедника Вирунга в Республике Конго.
Актер опубликовал фотографию работника Национального парка "Вирунга", а также фото исчезающего вида горилл. В описании публикации Леонардо Ди Каприо сообщил, что Национальный парк "Вирунга" является одним из самых биологически разнообразных районов на планете и домом для горных горилл, которые оказались под угрозой исчезновения.
Именно горные гориллы являются главными обитателями заповедника в горах Вирунга, однако браконьерство, вырубка леса и военный конфликт поставили под угрозу существование животных. Кроме того, многие пострадали от вспышки вирусов Эбола и COVID-19.
Звезда "Выжившего" заявил о создании Фонда Вирунга (Virunga Fund) и отметил, что сделал пожертвование в размере двух миллионов долларов.
Подчеркнем, что актер активно выступает за защиту природы и сохранение вымирающих видов животных. В конце прошлого года Леонардо Ди Каприо похвастался фотографией с Гретой Тунберг, которую назвал "лидером нашего времени".
Ранее мы сообщали, как Леонардо Ди Каприо спас от гибели молодого парня во время отдыха на Карибах.
Также стало известно, что Леонардо Ди Каприо снова сыграет у своего любимого режиссера.
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