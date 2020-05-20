Леонардо Ди Каприо пожертвовал 2 миллиона долларов на вымирающих горных горилл в Африке

Вид горных горилл в Конго оказался под угрозой вымирания

45-летний оскароносный актер Леонардо Ди Каприо продолжает использовать свое состояние во благо планете. В своем официальном Instagram-аккаунте знаменитый актер призвал своих фолловеров присоединиться к нему в поддержке заповедника Вирунга в Республике Конго.

Леонардо Ди Каприо сделал пожертвование для горных горилл Фото: Getty Images

Актер опубликовал фотографию работника Национального парка "Вирунга", а также фото исчезающего вида горилл. В описании публикации Леонардо Ди Каприо сообщил, что Национальный парк "Вирунга" является одним из самых биологически разнообразных районов на планете и домом для горных горилл, которые оказались под угрозой исчезновения.

Именно горные гориллы являются главными обитателями заповедника в горах Вирунга, однако браконьерство, вырубка леса и военный конфликт поставили под угрозу существование животных. Кроме того, многие пострадали от вспышки вирусов Эбола и COVID-19.

Леонардо Ди Каприо сделал пожертвование для заповедника в Конго Фото: instagram.com/leonardodicaprio

Звезда "Выжившего" заявил о создании Фонда Вирунга (Virunga Fund) и отметил, что сделал пожертвование в размере двух миллионов долларов.

Подчеркнем, что актер активно выступает за защиту природы и сохранение вымирающих видов животных. В конце прошлого года Леонардо Ди Каприо похвастался фотографией с Гретой Тунберг, которую назвал "лидером нашего времени".

Леонардо Ди Каприо поддержал вымирающий вид горных горилл в Конго Фото: instagram.com/leonardodicaprio

Ранее мы сообщали, как Леонардо Ди Каприо спас от гибели молодого парня во время отдыха на Карибах.

Также стало известно, что Леонардо Ди Каприо снова сыграет у своего любимого режиссера.

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