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Леонардо Ди Каприо признался, за какую роль ему стыдно

Актер вспомнил о своем первом опыте в кино

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо
Фото: Getty Images

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который недавно в компании молодой девушки показал не лучшую физическую форму, признался, за какую роль ему до сих пор стыдно. 

Смотрите видео о романе Леонардо Ди Каприо:

По информации The New York Post, 44-летний актер стыдится одной из своих первых ролей в начале карьеры в фильме "Кафе "Донс Плам". Леонардо Ди Каприо признался, что по неопытности он сыграл тогда очень плохо. 

"Я работал над ролью всего одну ночь. Сделал это как одолжение, понимаете?" – откровенно рассказывает обладатель премии "Оскар". 

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В фильме 2001 года описывается история о четырех молодых людях, которые каждый вечер проводят время в компании разных девушек. Тогда начинающему актеру досталась роль дерзкого и невоспитанного парня. Позже в США запретили к просмотру эту картину. 

Напомним, недавно инсайдер намекнул изданию People, что Лео уже "созрел" на женитьбу и она вполне может произойти. По словам анонимного источника, влюбленные стали ближе, чем когда-либо, несмотря на впечатляющую разницу в возрасте.

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