Леонардо Ди Каприо прогулялся со своей возлюбленной по Нью-Йорку

Отметим, что актер заметно похудел

Леонардо Ди Каприо с девушкой. Фото: Daily Mail Леонардо Ди Каприо с девушкой. Фото: Daily Mail Леонардо Ди Каприо с девушкой. Фото: Daily Mail Леонардо Ди Каприо с девушкой. Фото: Daily Mail 1/4

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо, которому ранее приписывали роман с украинской моделью, попал в объектив папарацци вместе со своей новой возлюбленной – 20-летней аргентинской моделью Камилой Морроне. Влюбленные были замечены на прогулке в Нью-Йорке, а фото опубликовало издание Daily Mail.

Лео и Камила были одеты в одном стиле. Только он дополнил белую футболку джинсами, а Камила – штанами в стиле милитари. Пара вела себя очень сдержанно, стараясь не привлекать внимание публики.

О романе 43-летнего актера и модели заговорили еще в конце прошлого года. По словам инсайдеров, Лео все свободное время проводит со своей возлюбленной. В сети даже ходят слухи, что модель уже познакомила бойфренда со своей мамой – актрисой Лючилой Солой. Кстати, мама девушки является возлюбленной легендарного актера Аль Пачино, который уже пригрозил Лео.

Напомним, также ходят слухи, что актер представил новую подругу своей маме. Ди Каприо решил увезти Камилу подальше от посторонних глаз, и пара отправилась во Французскую Полинезию, где к ним присоединилась мама актера.

Смотрите, как Леонардо Ди Каприо забыл свой "Оскар" в ресторане: