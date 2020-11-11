Леонародо Ди Каприо, Кэти Перри и другие звезды Голливуда, которые изменились до неузнаваемости

Знаменитости – тоже люди!

Накануне своего 46-летия голливудский актер Леонардо Ди Каприо попал в объективы папарацци – знаменитость купался в океане и гулял по пляжу в компании друга и своего отца.

И если на красных дорожках звезды выглядят как новая монета, то в обычной жизни они не стараются нарядиться и выглядеть на все 100%, ведь знаменитости – тоже люди!

Мы сделали подборку селебритис, которые, как и Лео, совсем недавно удивили своим внешним видом!

Фото: Getty, People

В Сети успели обсудить, что "Лео уже не тот" – вот вам и седина, и пузико небольшое. Но ведь это жизнь! Позволил себе Ди Каприо немного расслабиться, забросил зал – с кем не бывает?

А вот Бен Аффлек фанатов наоборот порадовал. Долгое время знаменитый актер и продюсер выглядел, мягко говоря, "не очень". После развода с Дженнифер Гарнер он лечился от алкоголизма. Но в последнее время Аффлека не узнать – похудел килограммов на 20 и на лет 10 помолодел! Мы уже теряемся в догадках – это так на него повлиял роман с молодой актрисой Аной де Армас или Бен просто готовится к новой роли?

Фото: Instagram

Кэти Перри не стала долго сидеть в декретном отпуске – в конце августа она родила дочь, а уже через полтора месяца продолжила съемки в одном из телешоу. В Instagram она постит фото как в гриме и красивых нарядах, так и в бюстгальтере для кормления. Кэти – молодец, разрушает все инстаграмные иллюзии! Недавно она вышла на прогулку с собакой, где показала, что пока не пришла в форму после родов. Ну и ничего, это ведь нормально и жизненно!

Фото: скриншот Instagram, instagram.com/katyperry

Звезды худеют, полнеют, меняют имидж и…стареют. Помните, как выглядел Рассел Кроу в "Гладиаторе"? Спорим, без подписи вы бы не узнали этого бородатого мужчину на фото?

Фото: Daily Mail, IMDb

Напомним, Jerry Heil побрилась налысо. Ее поклонники не понимают, что происходит.

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