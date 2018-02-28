Леонид Агутин: "Алкоголь помогал мне почувствовать себя классным и не стесняться"

В новом интервью YiuTube-блогеру и ведущем Юрию Дудю в рамках программы "вДудь" Леонид Агутин рассказал о российской эстраде, о том, выступает ли он под фонограмму, о пристрастии к алкоголю и т.д.

На вопрос ведущего о том, пел ли Леонид под фонограмму в 90-е, певец ответил: "Я никогда в своей жизни, даже когда болел и не было голоса, не выступал под фонограмму перед людьми, которые купили билеты и пришли на мой концерт. Никогда перед публикой не выступал под записанный голос.

По словам Леонида, весь его опыт выступления под фонограмму связан только с телевизионными съемками телепередач, в которых участвует много людей, все выступают под фонограмму и технически невозможно спеть в живую.

"Это снимается как музыкальный клип, показать песню по телевизору. Ты решаешь для себя, ты идешь на это или нет. На своих концертах никогда не работаю под фонограмму", – добавил Агутин.

Среди многих вопросов Юрия Дудя прозвучал один и об алкоголе. Ведущий попросил рассказать Леонида о периоде, когда певец много пил.

"Это был прекрасный период в моей жизни. Я вспоминаю о нем только с любовью. Я не люблю большого скопления людей в одном месте. Это не очень полезное свойство для моей профессии. А все тусовки, съемки , шоу-бизнес в целом – для меня это всегда было самое тяжелое. Я всего этого боялся, стеснялся, не любил. Алкоголь мне очень помогал найти энергию заблуждения. Почувствовать что я клевый, у меня все получается", – объяснил артист.