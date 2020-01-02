Лера Кудрявцева показала натуральную грудь после операции: фото из больницы
Российская ведущая опубликовала снимок из больницы
В канун Нового года российская телеведущая Лера Кудрявцева шокировала поклонников своей историей о силиконовой груди. Оказалось, что у нее на протяжении многих лет вытекал силикон и теперь ей пришлось перенести сложную операцию по удалению имплантов.
Более подробно об операции Леры Кудрявцевой на груди смотрите в сюжете:
После пережитой операции российская телеведущая опубликовала в Instagram-stories фото, на котором показала свою натуральную грудь. Лера все еще находится в больнице. По опубликованному кадру заметно, что бюст знаменитости значительно уменьшился.
"Ну нет у нас тут ананасов", — в шутку написала Лера Кудрявцева фото.
Отметим, что 15 лет назад артистка сделала операцию по увеличении груди и спустя годы имплант лопнул. Гель стал протекать и проникать в ткани. Лера откровенно рассказала о своей проблеме поклонников и предостерегла остальных девушек, что подобные операции крайне опасные для здоровья.
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