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Лера Кудрявцева впервые после операции на груди появилась на публике: фото

Телеведущая вернулась к трудовым будням

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева
Фото: instagram.com/leratv

Российская звезда телевидения Лера Кудрявцева после сложной операции на груди возвращается к трудовым будням. Отметим, что в канун Нового года знаменитость шокировала поклонников своей историей о силиконовой груди. Оказалось, что у нее на протяжении многих лет вытекал силикон и теперь ей пришлось перенести сложную операцию по удалению имплантов.

Лера Кудрявцева показала натуральную грудь после операции:

После пережитой операции прошел почти месяц и Лера Кудрявцева возвращается к трудовым будням. Так, на своей странице в Instagram российская звезда впервые после хирургического вмешательства опубликовала первое фото на работе – со съемочной площадки.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева
Фото: instagram.com/leratv

Сквозь красный облегающий костюм можно увидеть, что от прежнего пышного бюста Кудрявцева ничего не осталось. Ранее певица обращалась к поклонникам с надеждой, что после операции они примут ее "и такой".

"Начались трудовые будни", – написала Лера под опубликованным кадром.

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