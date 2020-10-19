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Лесе Никитюк – 33: ТОП-10 фото умопомрачительных ног ведущей

Сегодня, 14:31

Ноги Леси – одна из главных "фишек" ее фигуры

Телеведущая Леся Никитюк отмечает красивую цифру – сегодня ей исполняется 33 года. Леся любит шутить, но юмор – не единственное ее достоинство. Не только шутница, но и длинноногая красотка – это точно про Лесю. Возможно, ей уже стоит создать отдельный Instagram-аккаунт для своих ног, как это сделала Оля Полякова? Как считаете? А пока Леся ведет только два профиля в соцсети – собственный и своего пса Рафика. Но сейчас не об этом!

Мы заглянули в Instagram Леси и рассмотрели все ее фото. И по-прежнему на многих кадрах выделяются ее умопомрачительные ноги, длина которых…110 см от бедра! 110 см, Карл!

Мы выбрали ТОП-10 фото из Instagram-профиля ведущей. Так что, если вы вдруг забыли, как выглядят ноги Никитюк, эта подборка для вас.

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк
Леся Никитюк

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Поздравляем Лесю с днем рождения! Интересных проектов, ярких эмоций и чтобы ножки не болели!

Напомним, Леся Никитюк берет паузу в карьере.

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