Лесе Никитюк – 33: ТОП-10 фото умопомрачительных ног ведущей
Ноги Леси – одна из главных "фишек" ее фигуры
Телеведущая Леся Никитюк отмечает красивую цифру – сегодня ей исполняется 33 года. Леся любит шутить, но юмор – не единственное ее достоинство. Не только шутница, но и длинноногая красотка – это точно про Лесю. Возможно, ей уже стоит создать отдельный Instagram-аккаунт для своих ног, как это сделала Оля Полякова? Как считаете? А пока Леся ведет только два профиля в соцсети – собственный и своего пса Рафика. Но сейчас не об этом!
Мы заглянули в Instagram Леси и рассмотрели все ее фото. И по-прежнему на многих кадрах выделяются ее умопомрачительные ноги, длина которых…110 см от бедра! 110 см, Карл!
Мы выбрали ТОП-10 фото из Instagram-профиля ведущей. Так что, если вы вдруг забыли, как выглядят ноги Никитюк, эта подборка для вас.
Поздравляем Лесю с днем рождения! Интересных проектов, ярких эмоций и чтобы ножки не болели!
Напомним, Леся Никитюк берет паузу в карьере.
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