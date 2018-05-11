Леся Никитюк, Александр Педан и Николай Тищенко рассказали, чему научились у своих мам

Александр Педан вырос в многодетной семье

Леся Никитюк с мамой. Фото: пресс-служба

Каждый год, когда наступает второе воскресенье мая, в Украине отмечают День матери. Накануне праздника ведущие "Нового канала" рассказали, какой их совет или поступок они запомнили на всю жизнь. И поздравили своих мам!

Александр Педан, ведущий "Дешево и сердито": "Я вырос в многодетной семье – нас три брата. И главное правило, которое я запомнил: моет посуду тот, кто доедает последний. Это называется "морским законом" (смеется). А если серьезно, то от мамы научился не вмешиваться в жизнь близких. Я очень благодарен ей за то, что она давала нам возможность самостоятельно делать выбор. Мама могла посоветовать, но никогда не осуждала наших с братьями жен, не вмешивалась в воспитание внуков. Я и сам попробую пользоваться этим негласным правилом со своими детьми – Лерой и Марчиком. В День матери я желаю своей маме чаще улыбаться, больше времени проводить с детьми и внуками. Нас всех она любит одинаково. А еще – путешествовать! Для этого я приложу все свои усилия".

Леся Никитюк, ведущая шоу "Хто зверху?": "Ни в одном журнале и ни в одной книге не хватит страниц, чтобы описать все поступки, советы и поддержку, которые дала мне мама за всю жизнь. Помню, как-то я встречалась с парнем, который учился в пограничной академии. И после третьего свидания он написал мне смс о том, что его сердце принадлежит другой. А у меня даже не было денег на счету, чтобы ему ответить. Тогда мама достала из загашника 50 гривен, которые откладывала себе на пальто, и пополнила мне счет в телефоне. Ответ этому парню мы сочиняли вместе. Поверьте, это было лучшее, самое позитивное и смешное сообщение в истории. Помню его до сих пор. Я бы хотела пожелать своей мамочке, своей "перлині Поділля", чтобы она всегда цвела и радовала нас. И чтобы с каждым годом Бог только добавлял ей здоровья. А я буду делать все возможное, чтобы охранять ее покой и дарить ей хорошее настроение. Обещаю, что на Италии наши приключения не закончатся! Я покажу ей весь мир, ведь нам так хорошо путешествовать вместе. А еще хочу поздравить всех мамочек нашей страны. Дай вам Боже здоровья и многая лета!".

Николай Тищенко, ведущий социального реалити "Ревизор с Тищенко": "Мама с раннего детства приучила меня к самостоятельности. Помню, приходил с улицы и тут же разбрасывал по сторонам свои вещи – рубашки, майки, шорты. Когда я просил ее постирать их, мама всегда говорила: пора становиться самостоятельным, за тебя твои вещи никто стирать не будет. Поначалу думал, что это просто угрозы (улыбается). Но потом понял, что нет…А в таком… скажем, б/у, на люди появляться не могу... И так начал следить за чистотой своих вещей. Меня никогда не пугали домашние заботы: запросто могу сделать генеральную уборку или приготовить для семьи. Повзрослев, очень благодарен матери за то, что она взрастила во мне эту самостоятельность, во всех сферах жизни. Очень хочу в этот день пожелать маме прожить свою жизнь так, как она хочет. И, конечно, душевного равновесия – это очень важно для каждого человека. Благо, мы, ее дети, уже давно взрослые и не требуем к себе повышенного внимания. Но, как и прежде, нуждаемся в материнской любви. Пусть она никогда не угасает!".

Елена-Кристина Лебедь, ведущая проекта "Аферисты в сетях": "Благодаря моей маме я с детства поняла: любовь открывает телепорт! История. Мне четыре года. Мальчик толкнул меня в озеро, и я начала тонуть. Секунд за семь (!), не больше, мама прилетела с другого конца озера и прыгнула за мной в воду! Помню только, как обхватила ее живот ногами и "прилипла" намертво (улыбается). В это же время папка вылавливал мои сандалии (у него телепорт позднего раскрытия, видимо), а другой папка давал по попе тому самому мальчику. Мама – мой "волшебный пендель"! Для нее нет слов "не успела", "не смогла", "не подумала". Вот я от ее "волшебного пенделя" всю жизнь в тонусе! За что ей бодрящее спасибо и обнимашка-прилипашка. Моя мама – вечный энерджайзер! Желаю ей драйвить так же лет до 800!".

Сергей Никитюк, эксперт проекта "Топ-модель по-украински": "Мама всегда говорила: "Сережа, пришел домой – вымой руки". Следуя такому простому совету о гигиене я пришел к тому, что сейчас в моем окружении нет людей, после общения с которыми хочется срочно вымыть руки. Когда-то я спросил маму, почему она выбрала именно моего отца? И она ответила: "Потому что он – как капитан, который в случае катастрофы спасет всех и последним покинет корабль". В День матери я желаю, чтобы у каждой мамы был такой папа".

Екатерина Павлюченко, ведущая проекта "Тайный агент": "Я очень благодарна своей маме за вовремя сказанную фразу: "Ты все сможешь!" Эти слова стали саундтреком к моей жизни. В тот период я ехала в Киев – поступать на факультет журналистики в университет им. Т. Шевченко. Обожаю свою маму за ее супертактичность. За то, что она всегда меня поддерживает и никогда не критикует. Для нее я всегда была самой лучшей, и именно поэтому меня сейчас сложно убедить в обратном (улыбается). Мама всегда учила меня самостоятельно принимать решения и очень осторожно высказывала свое личное мнение. Благодаря ей я знаю, что мой выбор – это мой выбор, мои поражения – это только мои промахи, и только победы у нас с мамой общие. И, пожалуй, наша самая главная общая победа в том, что мы друг у друга есть! Своей мамочке я хочу пожелать здоровья. А все остальное у нас и так будет!".

Наталья Кудряшова, ведущая проекта "Ревизор: Магазины": "Самый главный совет, который мне дала мама, – жить только так, как я хочу и не слушать ничьих советов. Но как настоящая женщина, она женщина противоречивая. Выходит, если я прислушиваюсь к ее совету, то я к ней не прислушиваюсь! (смеется). К каждому празднику в качестве подарка мама мне заказывает внуков. Наверное, потому что все остальное у нее уже есть. Потому своей маме я желаю внучков и внучек!".

Напомним, Сегодня.Lifestyle расспросил известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой. Первой героиней стала известная украинская модель и телеведущая Алла Костромичева.

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