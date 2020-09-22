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Леся Никитюк берет паузу в карьере: "Все свои знания я уже использовала"

Сегодня, 08:00

Телеведущая призналась, что хочет посвятить время учебе

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк решила поставить работу на паузу и сосредоточиться на…учебе! Об этом звезда сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Леся заявила, что на данном этапе "использовала все свои знания" и хочет научиться чему-то новому, а также немного отдохнуть от съемок.

"Осенью вам будет, что смотреть на экранах, а мне надо взять паузу и подумать, что дальше...Поймите меня правильно, я очень люблю свою работу, но все свои знания я уже использовала! Нужно учиться, а на это совсем нет времени. Поэтому на днях я поступила в бизнес-школу, о которой позже расскажу, английский язык наконец-то добью, ну и китайский уже забыла. Всем спасибо! Всех люблю, в Instagram остаюсь", – пишет Леся.

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Поклонники Никитюк поддержали звездную любимицу: "Вы супер женщина и пример для многих, поэтому все, что вы начнете, у вас получится", "Люблю вас и жду на экранах", "Умничка, горжусь", "Желаю успеха в начинаниях и держу кулачки".

В видеосюжете ниже узнайте, какие параметры фигуры у Леси Никитюк:

Ранее мы писали, что Леся Никитюк ответила на критику в свой адрес. Кроме этого, Леся показала стройную фигуру в стильном коротком платье.

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