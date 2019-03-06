Леся Никитюк и MARUV станцевали в полотенцах под хит Siren Song

Девушки повторили движения из номера MARUV на Нацотборе

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская ведущая Леся Никитюк и украинская певица MARUV, которая должна была представлять Украину на "Евровидении 2019", встретились и, кажется неплохо провели время. Похоже, что девушки решили устроить себе день spa-процедур. В своих Instagram-сторис Никитюк опубликовала два забавных видео, на которых MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) и Леся танцуют под песню певицы – Siren Song. На видеороликах девушки запечатлены в одних лишь полотенцах.

Леся и Анна повторили движения из номера MARUV, который она представила на Нацотборе на "Евровидение 2019".

Стоит отметить, что Леся пристально следила за Национальным отбором на "Евровидение 2019". Не так давно она опубликовала шуточную картинку о "Евровидении".

Напомним, 25 февраля стало известно, что победительница Нацотбора 2019 MARUV не представит Украину на "Евровидении". Артистка не нашла общего решения с НОТУ, которая ранее обязала MARUV подписать договор, регулирующий ее деятельность. Певице предложили подписать договор, согласно которому она должна прекратить гастроли по России и придерживаться еще нескольких пунктов соглашения. И если от концертов в РФ MARUV была готова отказаться, то другие пункты договора она нашла "кабальными", также певица заявила, что на нее оказывают давление.

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