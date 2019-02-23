Леся Никитюк искупалась в ванной, надев только латексные лосины: фото

Телеведущая обнародовала очень горячий снимок в Instagram

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая и путешественница Леся Никитюк, которая загорела и поправилась на отдыхе, обнародовала на своей официальной странице в Instagram откровенную фотографию в полуобнаженном виде. На снимке Никитюк лежит в ярко-зеленой воде, одета в бирюзовые латексные лосины. Звезда сделала это фото для календаря на 2019 год от журнала "XXL".



INSTAGRAM (@lesia_nikituk) 23 Фев 2019 в 12:59 PST

"Кому холодно, думайте о мае! Он скоро. Ну или полежите в теплой ванной, как я", – написала Никитюк.



INSTAGRAM (@lesia_nikituk) 20 Фев 2019 в 5:29 PST

Подписчики ответили ей шквалом комментариев. "Богиня!", "Леся, ты Афродита!", "Красавица!", "Невероятная", "Ты очень симпатичная", "Самая лучшая", "Неповторимая", – пишут юзеры под фото звезды.



INSTAGRAM 16 Фев 2019 в 8:43 PST

Напомним, недавно Леся Никитюк обнародовала фото, где она позирует в мокрой футболке, стоя в прозрачной голубой воде. Кроме того, популярная телеведущая решила оставить на Мальдивах не только частичку своей души, но и нечто более реальное – она посадила пальму.

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