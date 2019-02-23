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Леся Никитюк искупалась в ванной, надев только латексные лосины: фото

Телеведущая обнародовала очень горячий снимок в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:54
Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая и путешественница Леся Никитюк, которая загорела и поправилась на отдыхе, обнародовала на своей официальной странице в Instagram откровенную фотографию в полуобнаженном виде. На снимке Никитюк лежит в ярко-зеленой воде, одета в бирюзовые латексные лосины. Звезда сделала это фото для календаря на 2019 год от журнала "XXL".
 

INSTAGRAM (@lesia_nikituk)

"Кому холодно, думайте о мае! Он скоро. Ну или полежите в теплой ванной, как я", – написала Никитюк.
 

INSTAGRAM (@lesia_nikituk)

Подписчики ответили ей шквалом комментариев. "Богиня!", "Леся, ты Афродита!", "Красавица!", "Невероятная", "Ты очень симпатичная", "Самая лучшая", "Неповторимая", – пишут юзеры под фото звезды.
 

INSTAGRAM

Напомним, недавно Леся Никитюк обнародовала фото, где она позирует в мокрой футболке, стоя в прозрачной голубой воде. Кроме того, популярная телеведущая решила оставить на Мальдивах не только частичку своей души, но и нечто более реальное – она посадила пальму.

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Источник: Сегодня
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