Леся Никитюк отправилась покорять Канны

Ведущая озвучила главную женскую героиню мультфильма "Монстры на каникулах-3: Море зовет"

Леся Никитюк. Фото: пресс-служба

В перерывах между съемками шоу "Хто зверху?" Леся Никитюк успела выпустить линейку скрабов для тела, показать маме Италию и озвучить мультфильм знаменитой серии Sony Pictures Animation! Леди Ле стала голосом Эрики Ван Хельсинг – главной женской героини третьей части "Монстров на каникулах".

"Роль Эрики далась мне очень легко, ведь она – это практически я, только мультяшная, – рассказала ведущая. – Эрика – капитан круизного корабля. Она харизматичная и сильная женщина, да еще и много путешествует. Никого не напоминает? (смеется). В общем, дубляж дался легко – записала все с первой попытки. И получила огромное удовольствие от процесса. Кстати, в оригинальной, американской версии Эрику озвучивала Селена Гомес. Ну что, Селенка, у кого круче получилось?".

"Мгновенный" дубляж Леси Никитюк так впечатлил создателей, что ее пригласили на мировую презентацию "Монстров на каникулах: 3" в Канны. Там, накануне старта кинофестиваля, Леди Ле вместе с другими актерами со всего мира будет рассказывать о мульте.

Леся Никитюк Фото: Instagram

"В Каннах мы проведем шесть дней, – говорит Леди Ле. – Программа очень насыщенная: пресс-конференции, презентации... А еще я буду плавать вдоль Лазурного берега на огромном корабле, стилизованном под мультяшный лайнер!".

Киностудия Sony Pictures, которая снимала "Монстров", пригласила в Канны только лучших актеров дубляжа со всего мира. "Голосов" Эрики тут всего три, и Леся Никитюк среди них. "Я очень горжусь таким доверием со стороны Sony Pictures, – говорит ведущая Нового канала. – И постараюсь извлечь из этой поездки максимум – а вдруг в Голливуд позовут? В общем, следите за моими каннскими приключениями в Instagram".

О чем мультик: граф Дракула вместе с семьей и постояльцами своего жуткого отеля отправляется в морской круиз. Там он влюбляется в прекрасного капитана корабля – Эрику Ван Хельсинг, дочь известного истребителя чудовищ. Сможет ли граф Дракула завоевать сердце девушки, которая ненавидит вампиров?

Мировая премьера "Монстров на каникулах: 3" – 14 июня. В Украине – 12 июля.