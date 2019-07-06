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Леся Никитюк похвасталась шикарным отдыхом в Италии: фото

Ведущая продолжает очаровывать сеть снимками в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:42
Леся Никитюк похвасталась шикарным отдыхом в Италии
Леся Никитюк похвасталась шикарным отдыхом в Италии
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая накануне похвасталась фигурой в купальнике, снова порадовала поклонников фотографиями с отдыха за границей. Экс-звезда "Орла и Решки" показала, как проводит время в Италии, где на днях состоялась свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова.

Смотрите, где в Киеве отдыхает Леся Никитюк:

Сегодня в своем Instagtam Леся разместила фото, сделанные в Сорренто. В кадре ведущая позирует в белом коротком платье на фоне розового заката. "Поздний вечер в Сорренто 2. А вон там Везувий", – написала Никитюк в блоге.

Леся Никитюк похвасталась шикарным отдыхом в Италии
Леся Никитюк похвасталась шикарным отдыхом в Италии
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Многие из фолловеров Леси постоянно засыпают ведущую вопросами о личной жизни. Особенно после того, как на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова Никитюк поймала букет невесты. "Когда замуж?", "Леди Ле прекрасна и в лучах уходящего солнца", "Романтично", "Какая красота", – пишут в комментариях пользователи сети.

Леся Никитюк похвасталась шикарным отдыхом в Италии
Леся Никитюк похвасталась шикарным отдыхом в Италии
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Но не каждый снимок ведущей вызывает у ее фанов восторг. Не так давно Леся Никитюк шокировала сеть провокационным фото с бородой.

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