Леся Никитюк показала фигуру до и после фотошопа

Телеведущая удивила подписчиков оригинальным коллажом

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно взбудоражила сеть откровенными фото, опубликовала на своей странице в Instagram забавный коллаж и решила провести оригинальный опрос среди подписчиков.

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Всем известно, что Леся Никитюк любит эпатировать публику, однако в этот раз телеведущей действительно удалось удивить подписчиков. Звезда показала коллаж, где один снимок – оригинальный, на нем Леся Никитюк демонстрирует свою настоящую фигуру; а на втором использованы инструменты фоторедактора – талия телеведущей стала гораздо тоньше, а бедра – более пышными.

Своим подписчикам Леся Никитюк предложила выбрать – на каком кадре ее фигура смотрится лучше.

"Наконец отдых!!! С какой фигурой идти на пляж?", – поинтересовалась телеведущая.

Леся Никитюк показала фигуру до и после фотошопа Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Подписчики отметили, что на отредактированном снимке Леся Никитюк напоминает голливудскую диву Ким Кардашьян. Большинство поклонников сделали выбор в пользу естественности.

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