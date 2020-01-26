Леся Никитюк показала "персик" на отдыхе у моря: фото

Ведущая отдыхает на курорте в ОАЭ

Лесе Никитюк - 32: самые горячие фото звезды Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк не отстает от своих звездных коллег, и тоже отправилась на каникулы заграницу. Звезда решила отдохнуть в ОАЭ и уже похвасталась пикантным фото с солнечного пляжа.

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Леся Никитюк продолжает радовать своих фанов оригинальным контентом. На этот раз она опубликовала пикантное фото в Instagram и призвала своих фолловеров делиться "персиками".

В новом кадре артистка позирует на фоне моря в черном бикини. Изюминкой снимка является "персик" из песка, имитирующий попу Леси.

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"Отмечайте в комментариях персик своей подруги", – написала в посте Никитюк.

Фолловеры оценили шутку ведущей, написали ей десятки комплиментов и даже сравнили с Ким Кардашьян. "Шикарный персик", "Попа как у Ким", "Персик, ще який", "Кардашьян!", – пишут в комментариях.

А недавно Леся Никитюк шокировала подписчиков новым образом. Телезвезда предстала с темными волосами и короткой стрижкой.

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