Леся Никитюк показала смелое фото без белья

Фанаты звезды активно отреагировали на смелый образ девушки

Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее поделилась трогательным снимком с собакой, опубликовала на своей странице в Instagram пикантное фото без белья. Артистка сфотографировалась в откровенном наряде – черном платье с экстремально глубоким вырезом в зоне декольте и высоким разрезом на ноге.

"По взгляду видно, что "чeрная пятница" наступила", – подписала изображение телеведущая.

Фанаты звезды активно отреагировали на смелый образ девушки, оставив в комментариях под фото огромное количество комментариев с комплиментами.

"Только и слышно: богиня, красотка, львица и т.д. А ты – молодец! Ведь все видят, как всегда, только верхушку айсберга. Многие пишут, что танец – не твой конек, а ты танцуй все равно! Кто они такие, чтобы критиковать и высказывать свои мнения, сидя на диване перед экранами TV. Это все равно труд, работа, ты вкалываешь, идешь вперед. Не бывает успеха без провалов. Не ошибается тот, кто ничего не делает. А ты – умничка!" – пишут подписчики в комментариях.