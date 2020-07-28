Леся Никитюк показала стройные ноги и декольте в стильном коротком платье: фото

Ведущая приехала во Львов для съемок собственного шоу

Известная Украинская телеведущая Леся Никитюк не устает радовать своих подписчиков солнечными снимками на своей странице в Instagram.

На этот раз звездная блондинка опубликовала в соцсети снимки, на которых позирует в коротком платье с цветочным принтом от бренда Bershka.

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Без лишних слов, я люблю Львов. P.S. Волынь, вы готовы встречать "Ле Маршрутку"? Выезжаем", – лаконично подписала фото Леся.

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Отметим, что сейчас Леся ездит по Украине, снимая второй сезон ее собственного шоу о путешествиях по родине.

"Красотка", "Обожаю Лесю и Львов", "Какая красивая девушка, все такие красивые у нас в стране", "Как всегда шикарна", "Ох, Ивановна, какая же вы красивая", – написали поклонники Леси в комментариях к снимку.

Леся Никитюк рассекретила свои параметры – смотрите видео:

Ранее Леся Никитюк ответила на критику в свой адрес. Одна из поклонниц обвинила ведущую в том, что она увеличила губы. Кроме этого, Леся порадовала подписчиков красивым луком – на новых снимках в Instagram Никитюк запечатлена в очаровательном и модном летнем платье в горошек.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться