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Леся Никитюк показала стройные ножки и пресс в коротких шортах: фото

Сегодня, 13:30

Знаменитость снова очаровала фанатов

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно в коротком платье упала со ступенек, опубликовала летние новые снимки, от которых все пришли в восторг. С началом лета телеведущая все чаще демонстрирует результаты работы над своей фигурой. А недавно Леся Никитюк показала на видео, как придерживается диеты.

На фото Леся Никитюк позировала на природе в комплекте с яркими принтами и продемонстрировала подтянутый животик и стройные ножки.

Смотрите в сюжете, как Леся Никитюк и Наталья Холоденко пообщались с Джаредом Лето:

Автором стильной пижамы с принтом стала сама Леся Никитюк. Телеведущая завязала футболку чуть выше пупка, и так она превратилась в летний топ. Шорты с завышенной талией подчеркнули худые ножки знаменитости.

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Всего за несколько часов публикация Леси Никитюк собрала более 60 тысяч лайков.

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, что в начале мая Леся Никитюк представила клип на песню о карантине – песня стала одой самоизоляции украинцев и вошла в Топ хитов лета-2020.

Ранее Влад Яма рассказал о конфликте с Лесей Никитюк – хореограф поделился подробностями в прямом эфире в социальной сети.

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