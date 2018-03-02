Леся Никитюк показала стройные ножки в коротком платье

Сегодня, 17:30

Ведущая разместила яркое фото в Instagram

Леся Никитюк. Фото: Instagram
Леся Никитюк. Фото: Instagram

Известная украинская ведущая Леся Никитюк порадовала поклонников очередным фото в Instagram. На снимке девушка позирует в ярком коротком платье, тем самым сделав акцент на ее стройные ноги.

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Поклонникам очень понравился такой образ ведущей и они не поскупились на комплименты в комментариях: "Красотка!!!! Леся у тебя отличное чувство юмора и вообще ты супер дама!", "Шикарный кадр!", "Леся ты классная ведущая и красавица", "Потрясающая фотография, ноги, туфли, ракурс, все идеально", "Ох уж эти ноги! Красотка Вы".

Не так давно Леся Никитюк предстала перед поклонниками топлесТелеведущая использовала грязь из Мертвого моря для улучшения состояния кожи. Пикантный снимок появился в Stories на ее страничке Instagram.

Напомним, немного ранее Леся Никитюк опубликовала откровенный снимок в бикини. Леся проводила зимние каникулы на восточном побережье острова Занзибар. На знаменитом пляже Понгве Никитюк лакомилась экзотическими фруктами и купалась в Индийском океане. 
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