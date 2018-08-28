Леся Никитюк получила травму во время танцев

Ведущая призналась, что после эфира у нее опух локоть

Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Похоже, что в полку "пострадавших" на шоу "Танці з зірками" прибыло. Известная ведущая Леся Никитюк в своих Instagram-сторис рассказала о том, что она получила травму и сразу после первого эфира шоу "Танці з зірками", который прошел в воскресенье, 26 августа, отправилась в травмпункт, чтобы сделать рентген:

"Час сорок ночи. Я в травмпункте делаю снимок руки. Рентген. Потому что немного опух мой локоть, наверное, после танцев", – написала Никитюк в Instagram-сториз.

Леся снова рассказала о своем состоянии: "Пока рука не разгибается. Я уже и таблетки, и мази, и капусту прикладывала, и самыми дорогими часами, какие у меня есть, украсила руку, может перестанет болеть", – с юмором отметила ведущая.

Леся Никитюк Фото: скриншот instagram.com/lesia_nikituk

Кроме этого, Леся опубликовала совместное фото со Славой Каминской, которая получила серьезную травму на репетициях перед эфиром "Танці з зірками". "Теперь мы две раненые", – шуточно подписала ведущая снимок со Славой.