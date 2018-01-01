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Леся Никитюк Порадовала поклонников фото в стильном купальнике

Экс-ведущая сфотографировалась на Лазурном Берегу  

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:30
Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Обладательница красивых ног и тонкой талии неоднократно радовала фанатов пляжными фотографиями.

На этот раз Леся не стала останавливать себя и выложила в Инстаграм снимок, сделанные во время отдыха в Каннах на пляже.

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Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

Никитюк запечатлена на этом фото в нежно розовом купальнике с кокетливыми оборками, зрительно увеличивающими ее грудь.

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В подписи к отпускному кадру телеведущая рассказала о своей любви к скрабам для тела. Наверное, поэтому она и может похвастаться красивой гладкой кожей на бедрах, от которых не могут отвести глаз ее подписчики.

За пару часов после публикации фото Леси Никитюк в купальнике его успели оценить лайками около 30 тысяч инстаграм-пользователей, а это говорит о всеобщем восторге.

О шокирующих трендах моды смотрите на видео ниже:

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