Леся Никитюк Порадовала поклонников фото в стильном купальнике
Экс-ведущая сфотографировалась на Лазурном Берегу
Обладательница красивых ног и тонкой талии неоднократно радовала фанатов пляжными фотографиями.
На этот раз Леся не стала останавливать себя и выложила в Инстаграм снимок, сделанные во время отдыха в Каннах на пляже.
Никитюк запечатлена на этом фото в нежно розовом купальнике с кокетливыми оборками, зрительно увеличивающими ее грудь.
В подписи к отпускному кадру телеведущая рассказала о своей любви к скрабам для тела. Наверное, поэтому она и может похвастаться красивой гладкой кожей на бедрах, от которых не могут отвести глаз ее подписчики.
За пару часов после публикации фото Леси Никитюк в купальнике его успели оценить лайками около 30 тысяч инстаграм-пользователей, а это говорит о всеобщем восторге.
О шокирующих трендах моды смотрите на видео ниже: