Леся Никитюк Порадовала поклонников фото в стильном купальнике

Экс-ведущая сфотографировалась на Лазурном Берегу

Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Обладательница красивых ног и тонкой талии неоднократно радовала фанатов пляжными фотографиями.

На этот раз Леся не стала останавливать себя и выложила в Инстаграм снимок, сделанные во время отдыха в Каннах на пляже.

Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk

Никитюк запечатлена на этом фото в нежно розовом купальнике с кокетливыми оборками, зрительно увеличивающими ее грудь.

В подписи к отпускному кадру телеведущая рассказала о своей любви к скрабам для тела. Наверное, поэтому она и может похвастаться красивой гладкой кожей на бедрах, от которых не могут отвести глаз ее подписчики.

За пару часов после публикации фото Леси Никитюк в купальнике его успели оценить лайками около 30 тысяч инстаграм-пользователей, а это говорит о всеобщем восторге.

О шокирующих трендах моды смотрите на видео ниже: