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Леся Никитюк появится в четвертом эфире "Танців з зірками"

Сегодня, 15:08

Ведущей звездного балкона станет Маша Ефросинина

В прямом эфире шоу "Танці з зірками", который зрители увидят уже в это воскресенье в 21:00, звездные участники вспомнят год, который изменил их жизнь. Юлия Санина признается, какой тернистый путь к успеху прошла и исполнит на паркете пасадобль, а Санта Димопулос расскажет откровенную историю о наибольшей потери в жизни и посвятит танец своему отцу.

Также уже в воскресенье на паркет впервые выйдут звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко, которые выполнят зажигательный ча-ча-ча. На днях на своей странице в Instagram актриса сообщила, что смогла преодолеть COVID-19, и теперь может вернуться на паркет.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко
Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко
Фото: instagram.com/ihor_helunenko

Напомним, что согласно нововведениям, в новом сезоне приглашенными членами жюри становятся яркие участники прошлых лет. Так, в четвертом прямом эфире в тройку судей присоединится народная любимица, телеведущая Леся Никитюк, которая в свое время получила от судей проекта много критики в отношении собственных хореографических способностей. Встречать пары на балконе будет телеведущая Маша Ефросинина. Специальным гостем четвертого эфира станет Тина Кароль со своим новым хитом.

Леся Никитюк займет кресло жюри в четвертом эфире "Танців зірками"
Леся Никитюк займет кресло жюри в четвертом эфире "Танців зірками"
Фото: пресс-служба

Напомним, что в минувшее воскресенье по результатам оценок судей и зрительского голосования шоу покинули певица Слава Каминская и Дмитрий Дикусар.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар надела винтажное платье от Dior на "Танцях з зірками".

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