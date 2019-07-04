Леся Никитюк поймала букет невесты на свадьбе Регины Тодоренко: фото

Украинская ведущая поделилась редкими фото с торжества в Италии

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Вчера, 3 июля, в Италии Регина Тодоренко и Влад Топалов отметили главное торжество в их жизни – свадьбу. Сами артисты ничего не публиковали на личых страницах в Instagram, а вот звездные гости начинают делиться самыми яркими моментами церемонии бракосочетания в Сорренто. В частности, украинская ведущая Леся Никитюк показала селфи с цветами. Оказалось, что артистке посчастливилось поймать букет невесты.

Все подробности свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова смотрите в нашем сюжете:

Также Леся Никитюк опубликовала свой праздничный look. Для свадьбы своей напарницы по шоу "Орел и решка" Леся выбрала белое платье с красными цветами в стиле country, а образ дополнила алой сумкой Dolce&Gabbana.

Леся Никитюк на свадьбе Регины Тодоренко Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк поймала букет невесты Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Приглашенная гостья также показала место, где проходила церемония бракосочетания – все вокруг было оформлено в белых тонах, а сама Леся не могла сдержать слез, когда Регина и Влад стояли у алтаря.

Свадебная церемония в Сорренто Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, что в интернете уже появились первое свадебное фото Регины Тодоренко и Влада Топалова, на котором супруги позируют в белых праздничных нарядах. Ранее звезда показала фотографию ее особенного утра невесты.

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