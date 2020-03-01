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Леся Никитюк представила собственную маску в Instagram и попросила украинцев не паниковать

Певица высказалась о коронавирусе в соцсетях

Инна Петрова
Сегодня, 11:28

Украинская телезвезда Леся Никитюк, которая рассекретила свои параметры, представила собственную Insta-маску, которую посвятила коронавирусу. Ведущая попросила фолловеров не поддаваться панике в связи с эпидемией.

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Совсем недавно Леся Никитюк вернулась из поездки в Египет и рассказала, что на пути в Украину у нее и других туристов измерили температуру и без проблем пустили на борт самолета.

"После такого спокойного перелета я не могу понять, почему вокруг этого проклятого вируса столько паники", – высказалась звезда в соцсети.

Леся отметила, что коронавирус не сильнее обычного гриппа, от которого также умирают люди. Ведущая обратилась к своим поклонникам и призвала их быть добрыми и помогать друг другу.

Она также представила маску для Instagram, которую назвала "Без паники".

"Чтобы было немного легче пережить этот страх, если у кого-то он есть, я с моей командой сделали эту маску NO Panic! Чтобы максимально передать тепло и покой всем тем, кто переживает из-за коронавируса", – рассказала артистка в посте.

INSTAGRAM

Не все подписчики оценили креативность Никитюк. "Лучше б вы с командой-маски завезли... нигде в аптеке нет в продаже масок", – написала одна из поклонниц Леси в комментариях.

Смотрите в сюжете, как Леся Никитюк выпустила первую сольную песню:

Ранее Леся Никитюк продемонстрировала сексуальную фигуру и потроллила звездных коллег.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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